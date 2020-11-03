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Avro bölgesi imalat sektörü büyümesi Ekim ayında talepteki toparlanmayla hızlandı

Salı, 03 Kasım 2020 16:12:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Markit avro bölgesi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Eylül ayında kaydedilen 53,7 puana göre ve tahmin edilen seviye olan 54,4 puana kıyasla artarak Ekim ayında 54,8 puan seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında üç pazar grubunda da büyüme görüldü. En hızlı genişleme, büyümenin iki yıldan fazla bir süredir en yüksek seviyesine çıktığı yatırım malları segmentinde görüldü. Ara mallarda güçlü bir artış görüldü, ancak tüketim mallarının büyümesi marjinal bir hızda zayıfladı.

Markit’e göre, yeni siparişler artarak, hem yerel hem de ihracat pazarlarından gelen güçlü talebi yansıttı. Yeni ihracat faaliyetleri artarak, 2018 yılı Şubat ayından bu yana kaydedilen en iyi seviyede yer aldı.

HIS Markit’in Başekonomisti Chris Williamson, “Ekim ayında Avro bölgesi imalatında patlama yaşandı, üretim ve siparişler son yirmi yılda kaydedilen seviyeleri aştı. Veriler dördüncü çeyrekte üretimin artacağını gösterirken, genişleme endişe verici bir şekilde düzensiz,” dedi.


Etiketler: Avrupa Birliği  imalat  |  benzer haberler »


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