Avro bölgesi imalat sektörü büyümesi Ağustos’ta yavaşladı, yeni siparişlerdeki artış sürdü

Çarşamba, 01 Eylül 2021 16:00:16 (GMT+3) | İstanbul

Markit avro bölgesi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Temmuz ayında kaydedilen 62,8 puana ve tahmin edilen seviye olan 61,5 puana kıyasla hafifçe düşerek Ağustos ayında 61,4 puan seviyesinde kaydedildi.

Ağustos ayında üç pazar grubu da işletme koşullarında keskin iyileşme kaydetti. Bu kapsamda yatırım malları üreticileri, son 12 ayda olduğu gibi, tüketim malları ve ara malları üreticilerinden önde gelerek liderliğini sürdürdü.

Markit’e göre, Ağustos ayında, yeni siparişler art arda 14’üncü ay artarken, yeni ihracat siparişleri de artış gösterdi. Özellikle Hollanda, Almanya ve İtalya ihracatta iyi performans gösterdi. Ancak, avro bölgesi genelinde ihracat talebindeki büyüme oranı Ağustos ayında ivme kaybetti.

Avro bölgesi üreticileri önümüzdeki 12 ay için iyimser görünümlerini sürdürdü. Olumlu beklentiler hala güçlü olsa da art arda ikinci ay zayıflayarak 2020 yılının Kasım ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.