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Avro bölgesi ekonomisi ikinci çeyrekte önceki çeyreğe göre %2 büyüdü

Çarşamba, 18 Ağustos 2021 15:52:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan tahminlere göre, bu yılın ikinci çeyreğinde gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) avro bölgesinde çeyreklik bazda %2 ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) %0,5 artış gösterdi. Yılın birinci çeyreğinde GSYİH avro bölgesinde %0,3, AB-27 bölgesinde %0,1 düşmüştü.

Bu yılın ikinci çeyreğinde, 2020 yılının aynı çeyreğine göre mevsimsel düzenlenmiş GSYİH, avro bölgesinde %13,6 ve AB-27 bölgesinde %13,2 arttı. Yılın birinci çeyreğinde GSYİH hem avro bölgesi hem de AB-27 bölgesinde yıllık bazda %1,3 düşmüştü.


Etiketler: ekonomi  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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