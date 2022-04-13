Assofermet: İtalya’da hurda fiyatlarında yükseliş sürüyor, ferroalyajda arz sıkıntısı mevcut

Çarşamba, 13 Nisan 2022 15:34:46 (GMT+3) | Brescia

İtalyan hurda, hammadde ve çelik ürünleri distribütörleri birliği Assofermet hurda segmentinin Nisan ayına iyimser bir başlangıç yaptığını ifade etti.

Mart ayı, Rusya-Ukrayna savaşının başlaması sebebiyle belirsizlik içinde geçerken, bu durum enerji ve yakıt tedariki ve maliyetler açısından sorunlara yol açtı ve neredeyse tüm İtalyan çelik üreticilerini bir haftalığına üretimi durdurmak zorunda bıraktı. Çelik üreticileri, hem enerji fiyatlarındaki artışın yavaşlaması hem de siparişlerini tamamlayabilmek için alım fiyatlarını artırarak hurda alımına geri döndü. Bu yüzden hurda arayışı İtalya’da fiyatların %20’den fazla artış göstermesine sebep oldu. Assofermet Mart ayı boyunca hurda kaliteleri arasındaki fiyat farkının azaldığına dikkat çekti.

Hurda tedarikçileri için önce yerel tüccarlarla yaptıkları ticarette fiyatları düşük tutan daha sonra ise Alman ve Fransız tesislere çok daha yüksek fiyatlar ödeyen İtalyan çelik üreticilerinin davranışlarını anlamakta güçlük çekti.

Nisan ayına bakıldığında Assofermet uluslararası fiyatlarla yerel fiyatlar arasındaki farkın nispeten iyileşmesini bekliyor. İtalya dışında fiyatların artacağına yönelik sinyaller gelmesi fiyatların rekor seviyelere çıkabileceğine işaret ediyor. Asıl ikilem nihai mamul ve hurda fiyatlarının şu an sürdürülemez seviyelere gelmesiyle bu tırmanışın daha ne kadar devam edebileceği. Şu an tüm zamanların en yüksek seviyesinde olan hammadde fiyatları, pahalı enerji, ürün arzındaki zorluklar, Avrupa’nın eşiğindeki savaş ve artan fiyatlardan kaynaklanan mali zorluklar gibi etkenler düşünüldüğünde Assofermet’e göre asıl sorun rüzgarın ne zaman döneceği ve zararın ne kadar büyük olacağı.

Yurt dışına bakıldığında, Assofermet “dinamik bir kürsel piyasa” olduğunu ve bağlantı tonajları ile fiyatların yüksek olduğunu belirtti. Mart ayında fiyatları yükselten yine Türkiye oldu. Navlun oranlarının sürekli yükselmesine rağmen küresel ticaretin Nisan ayında da iyi olması bekleniyor. Avrupa ülkelerindeki tüm hurda tüccarları çelik üreticilerinden yeni belirgin fiyat artışları talep ediyor. Mart ayında Almanya ve İtalya’da hurda fiyatları İtalya’ya kıyasla daha yükselti. Assofermet hurda kalitesine ve menşeine bağlı olarak hurda fiyatlarındaki artışın devam edeceğini öngörüyor.

Öte yandan Assofermet’e göre Mart ayında pik demir fiyatları “ABD piyasasında Brezilya’dan ithal pik demir fiyatlarının 1.000$/mt CIF zirve seviyesinde yer aldığı 2008 krizinden önceki dönemde gözlenen seviyelere yükseldi”. ABD’den daha düşük olsa da fiyatlar İtalya ve Avrupa’da da yüksekti. Nisan ayının başında Rusya çıkışlı pik demirin kısıtlı da olsa piyasaya geri dönmesiyle birlikte fiyatlardaki yükseliş yavaşladı. Çelik üreticileri yüksek fiyatlarından ve Rusya’ya uygulanan yaptırımların belirsizliğinden dolayı pik demir kullanımına olan bağlılıklarını olabildiğince azaltmaya çalışıyor. Assoferment’e göre “pik demir tüketimini azaltmanın daha zor olduğu dökümhanelerin durumu daha kritik”.

Son olarak Assofermet Rusya-Ukrayna krizinin “sadece tedarik zincirini değil anı zamanda bu ülkelerden ithal ürünlere alternatif bulmayı da zorlaştırdığını” ifade etti. Öyle ki alternatif kaynaklardan düzenli tedarik sağlamak uzun sürecek gibi görünüyor. Yaptırımlardan dolayı Rusya’dan yapılan alımlar “özellikle ferrokrom çok az”. Ukrayna’dan manganez ve silisyum alaşımlarının sevkiyatları bile ülke limanlarındaki kuşatmadan ve AB ülkelerine kara yolu taşımacılığındaki problemlerden dolayı zorlaştı. Şubat ayına kıyasla, Avrupa ve İtalya’da ferro siliko manganez fiyatları, ferrokromda olduğu gibi, %40 yükseldi. Birliğe göre, “Çatışmanın devam etmesi halinde Avrupalı alıcılar alaşım tedarikini teslim sürelerinin daha uzun olduğu Malezya ve Hindistan gibi alternatif pazarlardan yapmak zorunda kalacak”. Nisan ayı oldukça durgun ve fiyatların yükseldiği bir Avrupa piyasası görülmesi bekleniyor, “çünkü Avrupalı çelik üreticilerinin çoğu zamanında gerekli tonajları bulunmayacağı korkusuyla alımı orta-uzun vadeli alımlar gerçekleştirdi. İtalyan çelik üreticileri da bundan biraz daha farklı bir davranış sergiledi”.