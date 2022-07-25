﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Assofermet: İtalya ve Avrupa hurda piyasalarında belirsizlik sürüyor

Pazartesi, 25 Temmuz 2022 17:57:23 (GMT+3)   |   Brescia
       

Hammadde segmentiyle ilgili yorum yapan İtalyan çelik distribütörleri birliği Assofermet, Mayıs ayının sonu ile Temmuz ayının başı arasındaki dönemde İtalya’da hurda fiyatlarının hızlı bir şekilde düşerek yıllardır görülmeyen seviyelere gerilediğini belirtti. Söz konusu düşüş enerji maliyetleri ve nihai mamul talebindeki düşüş nedeniyle sıkıntı yaşayan çelik üreticilerinden neredeyse hiç hurda talebinin gelmemiş olmasından kaynaklandı.

Assofermet’e göre piyasanın geleceğine yönelik tahminde bulunmak zor ve birçok değişken var. Ancak piyasa oyuncuları tatil sezonundan sonra güçlü bir toparlanma bekliyor.

Küresel piyasaya gelince, gelecekteki gelişmeleri öngörmek gittikçe zorlaştığından piyasaya istikrarsızlık ve belirsizlik hakim.

Slovenya’da çok az alım-satım var ve görüşme sayısı da düşük. Yunanistan’da sadece spot piyasada alım-satım yapıldığı görülüyor. İspanyol üreticiler eğilimin Eylül ayında değişeceğini umarken, Fransa’da son iki ayda ticarette ciddi bir düşüş yaşandı. Assofermet’e göre aynı durum Londra Metal Borsasındaki olumsuz görünüm ve arz sıkıntısının ticareti yavaşlattığı Hollanda için de geçerli.


Etiketler: Hurda Hammaddeler İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye düşük seviyelerden ABD çıkışlı hurda bağlantıları yaptı, orta vadeli beklentiler kötümser

26 Tem | Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel yerel hurda alım fiyatlarını bir kez daha aşağı çekti

26 Tem | Hurda ve Hammadde

SEAISI: Yeni kapasite yatırımları ASEAN çelik sektörünün yapısını değiştirecek

26 Tem | Çelik Haberler

Türkiye’de gemi hurdası alım fiyatları düşmeye devam ediyor

25 Tem | Hurda ve Hammadde

UNESID: İspanya’nın çelik üretimi Mayıs ayında aylık %11 arttı

25 Tem | Çelik Haberler

Küresel hurda piyasasına bakış: Türkiye’de fiyatlar beklenenden daha sert düştü, Asya’da düşüşler sürüyor

22 Tem | Hurda ve Hammadde

Türk üreticiler yerel hurda alımlarında farklı fiyat politikaları izledi

22 Tem | Hurda ve Hammadde

Tayvan’da ithal hurda fiyatları düşmeye devam ediyor

22 Tem | Hurda ve Hammadde

Türkiye ithal hurda piyasasında fiyatların düşmesi bekleniyor

22 Tem | Hurda ve Hammadde

Alman üreticiler zayıf talep nedeniyle yerel hurda alım fiyatlarını düşürdü

22 Tem | Hurda ve Hammadde