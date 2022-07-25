Assofermet: İtalya ve Avrupa hurda piyasalarında belirsizlik sürüyor

Pazartesi, 25 Temmuz 2022 17:57:23 (GMT+3) | Brescia

Hammadde segmentiyle ilgili yorum yapan İtalyan çelik distribütörleri birliği Assofermet, Mayıs ayının sonu ile Temmuz ayının başı arasındaki dönemde İtalya’da hurda fiyatlarının hızlı bir şekilde düşerek yıllardır görülmeyen seviyelere gerilediğini belirtti. Söz konusu düşüş enerji maliyetleri ve nihai mamul talebindeki düşüş nedeniyle sıkıntı yaşayan çelik üreticilerinden neredeyse hiç hurda talebinin gelmemiş olmasından kaynaklandı.

Assofermet’e göre piyasanın geleceğine yönelik tahminde bulunmak zor ve birçok değişken var. Ancak piyasa oyuncuları tatil sezonundan sonra güçlü bir toparlanma bekliyor.

Küresel piyasaya gelince, gelecekteki gelişmeleri öngörmek gittikçe zorlaştığından piyasaya istikrarsızlık ve belirsizlik hakim.

Slovenya’da çok az alım-satım var ve görüşme sayısı da düşük. Yunanistan’da sadece spot piyasada alım-satım yapıldığı görülüyor. İspanyol üreticiler eğilimin Eylül ayında değişeceğini umarken, Fransa’da son iki ayda ticarette ciddi bir düşüş yaşandı. Assofermet’e göre aynı durum Londra Metal Borsasındaki olumsuz görünüm ve arz sıkıntısının ticareti yavaşlattığı Hollanda için de geçerli.