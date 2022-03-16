Assofermet hurda ihracatının sınırlandırılması önerisine karşı çıktı

Çarşamba, 16 Mart 2022 16:07:13 (GMT+3) | Brescia

İtalyan hurda, hammadde ve çelik ürünleri distribütörleri birliği Assofermet tarafından İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’na gönderilen yazıda, AB dışı ülkelere yapılan hurda ihracatına devam edilmesinin gerekliliğinin nedenleri ele alındı.

Daha dün Feralpi Group Başkanı Giuseppe Pasini, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle meydana gelen hammadde sıkıntısının ardından İtalyan Çelik Üreticileri Birliği Federracciai’nin AB dışı ülkelere yapılan hurda ihracatına yasak getirilmesini istediğini duyurmuştu.

Assofermet, hurda ihracatını kısıtlamanın mantıklı bir hamle olmamakla birlikte İtalya’nın hurda ihracat verilerine bakıldığında çelişki yarattığını söyledi. İtalya 2020 yılında AB dışı ülkelere yalnızca 450.000 mt hurda ihracatı gerçekleştirirken, AB dışı ülkelerden 307.000 mt ve diğer AB ülkelerinden 4,89 milyon mt hurda ithalatı yapmıştı. Ayrıca İtalya’nın AB’ye hurda sevkiyatı 210.000 mt seviyesinde yer almıştı. Assofermet hurda tüketiminin 2020 yılında yaklaşık 20 milyon mt seviyesinde yer aldığı İtalya’da çelik sektörünün ihtiyaç duyduğu hurdanın AB içerisinde yeterli miktarda bulunduğunu ve genellikle sorun çıkmadan temin edilebildiğini ifade etti.

Bu nedenle birlik, kısıtlayıcı önlemler getirilmesinin AB piyasasında arz fazlasına yol açacağını ve hem hurda fiyatlarında hem de başta uzun mamuller olmak üzere yassı mamul ve boru gibi bazı çelik ürünlerin fiyatlarında sertçe düşüşe neden olacağını düşünüyor. Öte yandan üretim döngüsündeki hurda fazlasının taşınmasının mümkün olmayacağı ve bunun çevre açısından ciddi riskler yaratmakla birlikte yerel geri kazanım tesislerine verilen maksimum depolama izni hususunda aşılamaz sorunlar çıkaracağı ifade ediliyor. Assofermet ayrıca bu durumun ‘atık’ olarak sınıflandırılan hurdanın ‘atık sayılmaktan çıkma’ sürecinin önünde engel teşkil edeceğini ekledi.