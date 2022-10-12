Assofermet: Hammadde piyasasındaki belirsizlik sürüyor

Çarşamba, 12 Ekim 2022 12:17:37 (GMT+3) | Brescia

Assofermet’in son basın açıklamasında belirtildiği üzere, hammadde piyasasında son birkaç ayda yaşanan belirsizlikler ve endişeler Eylül ayında da sürdü. İtalya hurda piyasasında ise şirketler üretimin durdurulduğu ve hurda talebinin zayıf olduğu yaz sezonunun ardından yeniden açılırken, fiyatlar sabit kaldı ve tüketim azalmaya devam etti.

Yüksek oranda enerji tüketen şirketlerin lehine yönelik önlemler alınması ve bunun sonucunda fiyatların hafifçe artması ile Ekim başında hurdaya yönelik talebin iyi olması tüccarlara umut verdi. Assofermet açıklamasında, “Elektrik maliyetleri ve uluslararası politik ortamın dengesiz olması nedeniyle hala belirsizlik mevcut, bu da satışlara yönelik temkinli iyimserlikte görülüyor. Eğer çelik üreticileri faaliyetlerine yeniden üç vardiyalı şekilde başlarsa, imalat önceki aylarda azaldığı için şu anda iyi seviyede olan hurda arzı yeterli gelmeyebilir,” ifadelerine yer verdi.

Küresel hurda piyasası ise Eylül ayında zıt yönde ilerledi, ancak fiyatlar belirli bir aralıkta yer aldı ve pik yapmayarak çeşitli işletmecilerin faaliyetlerini planlamalarına imkan sağladı. Avrupa pazarında hurda fiyatları zayıf talebe rağmen daha istikrarlı oldu ve Eylül’ün son haftası ile Ekim’in ilk haftasında artış belirtileri gösterdi.

Paslanmaz hurda segmentinde, Eylül başında çelik üreticileri tarafından gösterilen zayıf talep ay boyunca sürdü. Assofermet, “Özellikle İtalya yerel piyasasında alım hacmi sınırlı oldu ve alımlar Avrupa’da dahi normalde Eylül ayında kaydedilen seviyelerin %50 altında yer aldı. Bu durum oldukça yüksek miktarda Avrupa (özellikle Almanya) menşeli hurdanın AB dışındaki ülkelere (özellikle Hindistan’a) satılmasına yol açtı ve bu da alım fiyatlarını olumsuz etkiledi,” ifadelerini kullandı. Eylül’de çelik üreticilerinin pik demir talebi çok zayıf olurken, dökümhaneler çoğunlukla Ekim ve Kasım aylarına yönelik tüketimleri için alımlar yaptı.

Eylül ayında Hematit kalite pik demir piyasası istikrarlı seyretti ve fiyatlar sabit kaldı, ancak dökümhanelerin üretim tercihlerini etkilemeyi sürdüren elektrik maliyetlerine yönelik endişeler devam etti. Sfero döküm demir piyasası yavaş bir iyileşme göstermesinin ardından hız kazandı, piyasada iyi seviyede talep görüldü ve fiyatlar Rusya menşeli ürünün daha ucuz olmasına rağmen sabit kaldı. Enerji krizi bu piyasada da herhangi bir planlamayı zorlu ve riskli hale getirdi.

Öte yandan, İtalya pazarına çeşitli kaynaklar tarafından verilen sıcak briketlenmiş demir tekliflerine pek talep gösterilmezken, ferroalyaj fiyatlarındaki düşüş çoğunlukla talebin hala zayıf ve stoklarının yüksek olması nedeniyle yüksek elektrik fiyatlarına rağmen durmayacak gibi görünüyor. Assofermet Ekim başında, talebin en azından yılın kalanı ve 2023 için geri döndüğüne yönelik işaretler görüldüğünü belirtti.