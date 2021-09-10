ASEAN bölgesinde çelik üreticileri elektrik ark ocağı ve haddeleme tesisi yatırımlarına yoğunlaştı

Cuma, 10 Eylül 2021 15:24:26 (GMT+3) | İstanbul

Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI), ASEAN bölgesinde kapasite artırma projelerine yönelik güncel durumu hakkında bilgi paylaştı. Son iki senedir bölgede çoğunlukla Çinli şirketlerin yaptığı entegre tesis yatırımları öne çıksa da, ASEAN’daki yerel üreticiler nihai mamul açısından arz talep dengesini daha istikrarlı hale getirecek elektrik ark ocağı ve haddeleme hattı yatırımlarına yoğunlaşıyor.

SEAISI açıklamasında, “Elektrik ark ocakları genelde, entegre tesislere göre daha küçük, daha az karmaşık ve daha verimli tesisler. Elektrik ark ocakları, haddehaneler ve kaplama hatları, genellikle inşaat sektörlerinde kullanılan ürünlerde ithalata olan ihtiyacı azaltmak için kurulur. Bu nedenle, bu tesisler, ASEAN bölgesinin ilerlemesi ve rekabet gücünü iyileştirmesi konusunda büyük öneme sahip,” ifadelerine yer verildi.