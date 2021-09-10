ASEAN bölgesinde çelik üreticileri elektrik ark ocağı ve haddeleme tesisi yatırımlarına yoğunlaştı

Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI), ASEAN bölgesinde kapasite artırma projelerine yönelik güncel durumu hakkında bilgi paylaştı. Son iki senedir bölgede çoğunlukla Çinli şirketlerin yaptığı entegre tesis yatırımları öne çıksa da, ASEAN’daki yerel üreticiler nihai mamul açısından arz talep dengesini daha istikrarlı hale getirecek elektrik ark ocağı ve haddeleme hattı yatırımlarına yoğunlaşıyor.
SEAISI açıklamasında, “Elektrik ark ocakları genelde, entegre tesislere göre daha küçük, daha az karmaşık ve daha verimli tesisler. Elektrik ark ocakları, haddehaneler ve kaplama hatları, genellikle inşaat sektörlerinde kullanılan ürünlerde ithalata olan ihtiyacı azaltmak için kurulur. Bu nedenle, bu tesisler, ASEAN bölgesinin ilerlemesi ve rekabet gücünü iyileştirmesi konusunda büyük öneme sahip,” ifadelerine yer verildi.
|
Ülke
|
Şirket
|
Yeni kapasite, yıllık
|
Faaliyete giriş tarihi
|
Durum
|
Endonezya
|
PT Sunrise
|
200.000 mt kapasiteli soğuk haddeleme tesisi
|
2021
|
Devam ediyor
|
Myanmar
|
JFE Meranti Myanmar Co. Ltd
|
180.000 mt kapasiteli galvanizleme hattı ve 100.000 mt kapasiteli kaplama hattı
|
2020
|
Üretime başladı
|
Filipinler
|
PERSTIMA Malaysia
|
200.000 mt kapasiteli elektrolitik kaplama hattı
|
2021-22
|
Devam ediyor
|
Filipinler
|
SteelAsia Manufacturing
|
800.000 mt kapasiteli inşaat demiri ve filmaşin haddeleme hattı
1 milyon mt kapasiteli, profil üretimine yönelik elektrik ark ocağı
1,2 milyon mt kapasiteli profil ve filmaşin üretimine yönelik elektrik ark ocağı
|
2022-23
2023-24
2023-24
|
Devam ediyor
|
Tayland
|
BlueScope
|
160.000 mt kapasiteli kaplama hattı
|
2020
|
Üretime başladı
|
Tayland
|
The Siam Construction Steel Company (Tata Steel Thailand’ın bağlı kuruluşu)
|
İnşaat demiri üretimine yönelik 300.000 mt kapasiteli elektrik ark ocağı
|
2020
|
Üretime başladı
|
Vietnam
|
Southern Steel Sheet Company (SSSC)
|
150.000 mt kapasiteli sürekli galvanizleme hattı
|
2021
|
Yakın zamanda tamamlandı
|
Vietnam
|
Maruichi Sun Steel Joint Stock Company (SUNSCO)
|
Soğuk haddeleme tesisi
|
2021
|
Üretime başladı