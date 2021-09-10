﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ASEAN bölgesinde çelik üreticileri elektrik ark ocağı ve haddeleme tesisi yatırımlarına yoğunlaştı

Cuma, 10 Eylül 2021 15:24:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI), ASEAN bölgesinde kapasite artırma projelerine yönelik güncel durumu hakkında bilgi paylaştı. Son iki senedir bölgede çoğunlukla Çinli şirketlerin yaptığı entegre tesis yatırımları öne çıksa da, ASEAN’daki yerel üreticiler nihai mamul açısından arz talep dengesini daha istikrarlı hale getirecek elektrik ark ocağı ve haddeleme hattı yatırımlarına yoğunlaşıyor.

SEAISI açıklamasında, “Elektrik ark ocakları genelde, entegre tesislere göre daha küçük, daha az karmaşık ve daha verimli tesisler. Elektrik ark ocakları, haddehaneler ve kaplama hatları, genellikle inşaat sektörlerinde kullanılan ürünlerde ithalata olan ihtiyacı azaltmak için kurulur. Bu nedenle, bu tesisler, ASEAN bölgesinin ilerlemesi ve rekabet gücünü iyileştirmesi konusunda büyük öneme sahip,” ifadelerine yer verildi.

Ülke

Şirket

Yeni kapasite, yıllık

Faaliyete giriş tarihi

Durum

Endonezya

PT Sunrise

200.000 mt kapasiteli soğuk haddeleme tesisi

2021

Devam ediyor

Myanmar

JFE Meranti Myanmar Co. Ltd

180.000 mt kapasiteli galvanizleme hattı ve 100.000 mt kapasiteli kaplama hattı

2020

Üretime başladı

Filipinler

PERSTIMA Malaysia

200.000 mt kapasiteli elektrolitik kaplama hattı

2021-22

Devam ediyor

Filipinler

SteelAsia Manufacturing

800.000 mt kapasiteli inşaat demiri ve filmaşin haddeleme hattı

1 milyon mt kapasiteli, profil üretimine yönelik elektrik ark ocağı

1,2 milyon mt kapasiteli profil ve filmaşin üretimine yönelik elektrik ark ocağı

2022-23

2023-24

2023-24

Devam ediyor

Tayland

BlueScope 

160.000 mt kapasiteli kaplama hattı

2020

Üretime başladı

Tayland

The Siam Construction Steel Company (Tata Steel Thailand’ın bağlı kuruluşu)

İnşaat demiri üretimine yönelik 300.000 mt kapasiteli elektrik ark ocağı

2020

Üretime başladı

Vietnam

Southern Steel Sheet Company (SSSC) 

150.000 mt kapasiteli sürekli galvanizleme hattı

2021

Yakın zamanda tamamlandı

Vietnam

Maruichi Sun Steel Joint Stock Company (SUNSCO) 

Soğuk haddeleme tesisi

2021

Üretime başladı

Etiketler: Tayland  Vietnam  Malezya  Filipinler  Güneydoğu Asya  Endonezya  çelik üretimi  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

10 Eyl

SEAISI: Çin’in ASEAN-6 ülkelerine çelik ihracatı Ocak-Nisan döneminde çoğunlukla arttı
08 Eyl

Vietnamlı Hoa Phat’ın çelik satışları Ocak-Ağustos döneminde %47 arttı
02 Eyl

Güneydoğu Asya’da kütük talebi yüksek fiyatlar nedeniyle zayıfladı
23 Ağu

Vietnam’ın çelik üretimi, satışları ve ihracatı Ocak-Temmuz döneminde artış gösterdi
19 Ağu

Lion Industries, Banting’deki sıcak sac tesisini yeniliyor