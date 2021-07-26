Arvedi, Marcegaglia, POSCO ve Baowu İtalyan AST için teklif verecek

Pazartesi, 26 Temmuz 2021 14:57:02 (GMT+3) | Brescia

İtalyan paslanmaz çelik üreticisi Acciai Speciali Terni’nin (AST) satış sürecinde yeni bir aşamaya geçildiği duyuruldu.

Thyssenkrupp adına JP Morgan tarafından yapılan incelemenin ardından, İtalyan çelik üreticisi Arvedi ile İtalyan haddeci Marcegaglia, Koreli POSCO ve Çinli Baowu’nun potansiyel alıcılar olarak belirlendiği ifade edildi.

AST’nin üretim tesislerine Marcegaglia tarafından düzenlenen ziyaretin ardından, Arvedi’nin de tesiste incelemeler yaptığı belirtildi. POSCO ve Baowu’nun yapacağı yerinde denetimlerin tarihi ise henüz belirlenmedi.

Uzmanlar, satış işleminin nasıl sonuçlanacağından emin olmasa da İtalyan piyasa oyuncularının ortaklık kurup AST’de hisse sahibi olacağını düşünmüyor. AST’nin yönetim kuruluna dahil olacak şirket, rakiplerine kıyasla piyasada önemli bir güç ve avantaj elde edecek.

Umbria’da yer alan AST, bölgenin GSYH’sinin %15’ini karşılıyor ve 3.000 kişi istihdam ediyor. İtalyan hükümeti, bu duruma bağlı olarak şirketin İtalyanların elinde kalmasını istediği için satın alıma yönelik mali destek sağlayabilir.

İlk tekliflerin bu haftanın sonuna doğru gelmesi, satın alım işleminin ise üçüncü çeyreğin sonunda tamamlanması bekleniyor. Satın alımın, önceki borçlar ve yeşil çelik üretimine geçiş ile atık bertaraf maliyetleri hariç yaklaşık 1 milyar € olacağı tahmin ediliyor.

Acciai Speciali Terni’nin net kârı 2020 yılının ardından iyileşme göstermeye başlamıştı. Şirket, Mayıs ayında, dövülmüş çelik satışlarının %58, sıcak haddelenmiş çelik satışlarının %48, soğuk haddelenmiş çelik satışlarının %18 ve boru satışlarının %2 artış gösterdiğini duyurmuştu.