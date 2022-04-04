Arvedi Group, Acciai Speciali Terni’ye 1 milyar € yatırım yapmayı planlıyor

Pazartesi, 04 Nisan 2022 15:14:38 (GMT+3) | Brescia

İtalya merkezli Arvedi Group iki ay önce Thyssenkrupp’tan satın aldığı Acciai Speciali Terni’ye yönelik planını açıkladı. Arvedi’nin Genel Müdürü Giovanni Arvedi, Acciai Speciali Terni’yi yeniden devreye almak ve rekabetçi hale getirmek için dört veya beş yıl içinde 1 milyar € yatırım yapılacağını açıkladı. İki aşamada uygulanacak olan yatırım planı, yedinci soğuk haddehane, parlak tavlama hattı, paslanmaz çelik için haddehane ile asitleme hattı ve hidrojen-metanla çalışan slab ısıtma fırını olmak üzere yeni tesisler ve yenilikçi bir hurda sahasının yanı sıra manyetik çelikler için yeni bir bitirme kompleksi içeriyor.

Arvedi çelik tesisinde bulunan iki fırını da kullanarak üretim kapasitesini yaklaşık 1,6 milyon mt’a çıkarmayı hedefliyor. Plan İtalya hükümetiyle yerel ve ulusal kurumlar ile sendikaları içerecek bir program üzerinde yapılan anlaşmaya dayalı olarak geliştirilecek. Yatırım planı özellikle tüm ısıtma fırınlarda kullanılacak yeşil hidrojeni üretmek ve karbonsuzlaştırmaya katkıda bulunmak için enerji sorununu ele alacak.