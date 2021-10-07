Arvedi: Avrupa’nın kuzeyindeki düşük enerji fiyatları haksız rekabet yaratıyor

Perşembe, 07 Ekim 2021 15:42:48 (GMT+3) | Brescia

Enerji maliyetlerindeki artış, hurdadan yassı mamul üreten başlıca oyunculardan biri olan İtalya merkezli Arvedi Group da dahil olmak üzere birçok çelik şirketi için gündem konusu. Bu nedenle, Made in Steel 2021 fuarında şirketin kurucusu Giovanni Arvedi ve CEO Mario Caldonazzo tarafından düzenlenen basın toplantısında yüksek enerji maliyetleri gündeme oturdu. Arvedi, “Uzun yıllardır AB yetkililerinden bir Avrupa enerji piyasası ve tüm ülkelerin eşit ölçülerde erişebileceği bir fiyat talep ediyoruz. Enerji maliyeti, Avrupa’nın kuzeyindeki ülkelerin ödediğinin nerdeyse iki katı. Bu da haksız rekabet yaratıyor ve kabul edilemez,” dedi. Son fiyat artışının geçici olmasını umduğunu belirten Giovanni Arvedi, maliyetlerin çelik üretimi üzerindeki etkisinin endişe verici olduğunu “Demir cevheri, kömür ve hurdanın dönüştürülmesi, eritme maliyetlerinin yaklaşık %50’si kadar elektrik ihtiyacı doğuruyor,” şeklinde açıkladı ve dönüşüm sektöründeki payın ise önemli ölçüde daha düşük yani %10’a eşit olduğunu da sözlerine ekledi.

Kurucu, elektrik ark ocağıyla gerçekleştirilen çelik üretimi için temel bir hammadde olan hurda hakkında konuşmaya devam etti ve koruyucu önlemlere olan ihtiyacın altını çizdi. Arvedi’ye göre, Çin ve Rusya’da olduğu gibi 2023 yılında AB de hurda ihracatını sınırlayan bir düzenleme getirilebilir. Şirketin CEO’su Mario Caldonazzo, “Muhtemelen önümüzdeki ay Avrupa Komisyonu’ndan sınır ötesi atık taşımacılığına ilişkin bir yönetmelik taslağı alacağız. Bu yönetmelik, yasak veya mali önlem değil de çevresel bir önlem olabilir. Hurda satıcılarının Avrupalı bir alıcıyla aynı çevre standartlarını benimseyen bir alıcıya satış yapmasını gerektirebilir,” dedi.

Arvedi’ye göre gezegeni korumak “kaçınılmaz bir mesele” ve bu nedenle şirket yakında Acciaieria Arvedi’nin tamamen karbonsuz üretim yaptığını açıklayabilecek. Son olarak Arvedi, ThyssenKrupp’un ve Avrupa rekabet kurumunun denetim kurulundan onay beklerken operasyonların durdurulması üç veya dört ay daha süreceğinden, geçtiğimiz günlerde bir ihale sürecinde kazandığı paslanmaz çelik şirketi Acciai Speciali Terni için herhangi bir proje açıklamadı.