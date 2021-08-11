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Artan navlun oranları ve konteyner fiyatları Hindistan’ın ihracatını olumsuz etkileyecek

Çarşamba, 11 Ağustos 2021 11:42:14 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Ticareti Geliştirme Konseyi (TPCI) tarafından yapılan açıklamada, artan navlun oranlarından ve konteyner fiyatlarından dolayı ülkenin ihracatının, küresel piyasalarda ciddi bir rekabet kaybı yaşayacağı belirtildi.

TPCI, Hindistan’dan dış piyasalara verilen fiyatların, uluslararası piyasalarda rekabet gücünü etkileyen navlun oranlarının ve konteyner fiyatlarının keskin bir şekilde artması karşısında ortalama %5-8 yükselebileceğini söyledi. Veriler, ABD’ye verilen konteyner fiyatlarının, pandemi öncesinde kaydedilen 1.800$’dan 6.800$’a çıktığını gösteriyor.

Avrupa’ya verilen konteyner fiyatlarının, pandeminin başlangıcından bu yana ortalama %57 artış gösterdiği, navlun oranları ile konteyner fiyatlarındaki artışın, Hindistan’ın batıdaki başlıca pazarlara yaptığı ihracatı yavaşlatacağı ifade edildi.


Etiketler: navlun  Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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