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Arjas Steel kapasitesini 74 milyon $ yatırımla %37 artıracak

Salı, 20 Aralık 2022 11:21:59 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan merkezli vasıflı çelik üreticisi Arjas Steel Limited (eski adıyla Gerdau Steel Limited), ülkedeki iki tesisine tahmini 74 milyon $ yatırım yaparak üretim kapasitesini %37 artışla yıllık 550.000 mt seviyesine çıkaracak.

Şirket söz konusu yatırımın tahmini 42 milyon $’ını ülkenin güneyindeki Andhra Pradesh eyaletinde bulunan tesisine ve kalan miktarı da ülkenin kuzeyindeki Punjab eyaletinde bulunan tesisine harcayacak.

Şirketten bir yetkiliye göre, kapasite artırma projelerinin 2025’e kadar tamamlanması planlanıyor.

Arjas Steel, Maruti Suzuki India Limited ve Hero Moto Corp Limited gibi otomobil üreticilerine vasıflı çelik tedarik eden başlıca şirketlerden biri.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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