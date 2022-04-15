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Arjantin’in sanayi üretimi Şubat ayında %8,7 arttı

Cuma, 15 Nisan 2022 09:29:54 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Arjantin İstatistik Kurumu Indec’in yayımladığı verilere göre, ülkenin sanayi üretimi bu yılın Şubat ayında yıllık %8,7 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, yerel otomotiv sektöründe sanayi üretimi yıllık %29,6 arttı.

Indec’in yaptığı araştırmada, sanayi sektörünün %44,9’unun bu yılın Şubat-Nisan döneminde yerel talebin yıllık bazda yatay seyretmesini, %37,5’inin artmasını ve geriye kalan %17,6’sının ise düşüş göstermesini beklediği belirtildi.

Öte yandan mülakat yapılan ihracat şirketlerinin %54,5’i aynı dönemde ihracatın yatay seyretmesini, %26,8’i yıllık bazda artış göstermesini ve kalan %18,7’si ise yıllık bazda düşmesini bekliyor.


Etiketler: Arjantin Güney Amerika 

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