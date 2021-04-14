Arjantin’in sanayi üretimi Ocak ayında %1,6 arttı

Çarşamba, 14 Nisan 2021 09:18:23 (GMT+3) | Sao Paulo

Yerel istatistik bürosu Indec’in haberine göre, Arjantin’in sanayi üretimi Ocak ayında yıllık bazda %1,6 arttı.

Söz konusu ayda, Arjantin’in otomotiv sektöründeki sanayi üretimi ise yıllık bazda %6,4 düşüş gösterdi.

Indec’in, ülkenin sanayi sektörünün Mart-Mayıs dönemi için beklentileriyle ilgili yaptığı niteliksel araştırmanın sonuçlarına göre, %20,1 yerel talepte yıllık bazda düşüş bekliyor.

Sektörün %41,4’ü söz konusu dönemde yerel talebin sabit kalmasını beklerken, %38,5’i ise artmasını bekliyor.

Mülakat yapılan şirketlerden %49,1’i aynı dönemde ihracatın değişim göstermemesini, %32,2’si artmasını, %18,7’si ise düşmesini bekliyor.