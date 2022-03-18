Arjantin’in sanayi üretimi Ocak ayında %0,3 düştü

Cuma, 18 Mart 2022 09:21:21 (GMT+3) | Sao Paulo

Arjantin İstatistik Kurumu Indec’in yayımladığı verilere göre, ülkenin sanayi üretimi bu yılın Ocak ayında yıllık %0,3 düşüş gösterdi.

Indec’in yaptığı araştırmada, sanayi sektörünün %49,7’sinin bu yılın Şubat-Nisan döneminde yerel talebin yıllık bazda yatay seyretmesini, %32,9’unun artmasını ve geriye kalan %17,4’ünün ise düşüş göstermesini beklediği belirtildi.

Öte yandan mülakat yapılan ihracat şirketlerinin %49,6’sı aynı dönemde ihracatın yatay seyretmesini, %27,8’i yıllık bazda artış göstermesini ve kalan %22,6’sı ise yıllık bazda düşmesini bekliyor.