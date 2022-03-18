﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Arjantin’in sanayi üretimi Ocak ayında %0,3 düştü

Cuma, 18 Mart 2022 09:21:21 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Arjantin İstatistik Kurumu Indec’in yayımladığı verilere göre, ülkenin sanayi üretimi bu yılın Ocak ayında yıllık %0,3 düşüş gösterdi.

Indec’in yaptığı araştırmada, sanayi sektörünün %49,7’sinin bu yılın Şubat-Nisan döneminde yerel talebin yıllık bazda yatay seyretmesini, %32,9’unun artmasını ve geriye kalan %17,4’ünün ise düşüş göstermesini beklediği belirtildi.

Öte yandan mülakat yapılan ihracat şirketlerinin %49,6’sı aynı dönemde ihracatın yatay seyretmesini, %27,8’i yıllık bazda artış göstermesini ve kalan %22,6’sı ise yıllık bazda düşmesini bekliyor.


Etiketler: Arjantin  Güney Amerika 

Benzer haberler

07 Mar

Arjantin’in otomobil üretimi Ocak-Şubat döneminde %22,1 arttı
24 Şub

Buenos Aires’te inşaat sektörü maliyetleri Ocak ayında artış kaydetti
23 Şub

Arjantin’in ham çelik üretimi Ocak ayında %4,6 düştü
17 Şub

Ternium Argentina’nın net kârı dördüncü çeyrekte %157,8 arttı
04 Şub

Arjantin’in otomobil üretimi Ocak ayında aylık %53,2 düştü
24 Oca

Arjantin’in ham çelik üretimi Aralık ayında %10,4 arttı
21 Oca

Buenos Aires’te inşaat demiri maliyetleri Aralık ayında %1,2 arttı
06 Oca

Arjantin’in otomobil üretimi 2021’de %69 arttı
04 Oca

Arjantin’in ham çelik üretimi Kasım ayında arttı
03 Oca

Arjantin hurda ihracat kısıtlamalarını yeniden uzattı