Arjantin’in sanayi üretimi Kasım ayında %4,5 arttı

Perşembe, 14 Ocak 2021 09:51:39 (GMT+3) | Sao Paulo

Yerel istatistik bürosu Indec’in haberine göre, Arjantin’in sanayi üretimi Kasım ayında yıllık bazda %4,5 arttı. 2020 yılının Ocak ile Kasım ayları arasındaki birikimli dönemde yerel sanayi üretimi yıllık %8,6 düştü.

Indec’in, ülkenin sanayi sektörünün Aralık 2020-Şubat 2021 dönemi için beklentileriyle ilgili yaptığı niteliksel araştırmanın sonuçlarına göre, %29,7 yerel talepte yıllık bazda düşüş bekliyor.

Sektörün %40,9’u söz konusu dönemde yerel talebin sabit kalmasını beklerken, %29,4’ü ise artmasını bekliyor.

Mülakat yapılan şirketlerden %54,8’i aynı dönemde ihracatın değişim göstermemesini, %16,5’i artmasını, %28,7’si ise düşmesini bekliyor.