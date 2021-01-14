﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Arjantin’in sanayi üretimi Kasım ayında %4,5 arttı

Perşembe, 14 Ocak 2021 09:51:39 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Yerel istatistik bürosu Indec’in haberine göre, Arjantin’in sanayi üretimi Kasım ayında yıllık bazda %4,5 arttı. 2020 yılının Ocak ile Kasım ayları arasındaki birikimli dönemde yerel sanayi üretimi yıllık %8,6 düştü.

Indec’in, ülkenin sanayi sektörünün Aralık 2020-Şubat 2021 dönemi için beklentileriyle ilgili yaptığı niteliksel araştırmanın sonuçlarına göre, %29,7 yerel talepte yıllık bazda düşüş bekliyor.

Sektörün %40,9’u söz konusu dönemde yerel talebin sabit kalmasını beklerken, %29,4’ü ise artmasını bekliyor.

Mülakat yapılan şirketlerden %54,8’i aynı dönemde ihracatın değişim göstermemesini, %16,5’i artmasını, %28,7’si ise düşmesini bekliyor.


Etiketler: Arjantin  Güney Amerika  üretim  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

13  Oca

Ford Brezilya’daki üretim tesislerini kapatarak üretimi Arjantin’e kaydıracak
12  Oca

Samarco’nun ilk pelet sevkiyatına dair yeni detaylar açıklandı
12  Oca

Aceros Arequipa Pisco Mayıs ayında elektrik ark ocağını yeniden başlatmayı planlıyor
11  Oca

Vale’nin sınırlı üretime rağmen 2021’de güçlü sonuç açıklaması bekleniyor
18  Ara

Arjantin’in ham çelik üretimi Kasım ayında arttı