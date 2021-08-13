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Arjantin’in sanayi üretimi Haziran ayında artış kaydetti

Cuma, 13 Ağustos 2021 10:15:44 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

İstatistik kurumu Indec’in yayımladığı verilere göre, Arjantin’in sanayi üretimi bu yılın Haziran ayında yıllık %19,1 artış gösterdi. Söz konusu ayda, ülkenin otomotiv sektörü ise yıllık %103,6 arttı.

Indec’in yaptığı araştırmada, sanayi sektörünün %45,1’inin bu yılın üçüncü çeyreğinde yerel talebin yatay seyretmesini, %31,8’lik kısmının yerel talebin artmasını ve geriye kalan %23,1’nin ise düşüş görülmesini beklediği belirtildi.

Mülakat yapılan ihracat şirketlerinin %47’si söz konusu dönemde, ihracatın yatay seyretmesini, %29,5’i yıllık artış göstermesini ve kalan %23,5’i ise yıllık bazdan düşmesini bekliyor.


Etiketler: Arjantin  üretim  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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