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Arjantin’in sanayi üretimi Eylül ayında %10,1 arttı

Çarşamba, 17 Kasım 2021 09:05:35 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

İstatistik kurumu Indec’in yayımladığı verilere göre, Arjantin’in sanayi üretimi, bu yılın Eylül ayında, yıllık %10,1 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, ülkenin otomotiv sektöründe sanayi üretimi yıllık %18,8 arttı.

Indec’in yaptığı araştırmada, sanayi sektörünün %45,2’sinin, bu yılın dördüncü çeyreğinde, yerel talebin yatay seyretmesini, %32,1’inin artmasını ve geriye kalan %22,7’sinin ise düşüş göstermesini beklediği belirtildi.

Öte yandan, aynı dönemde, mülakat yapılan ihracat şirketlerinin %46,7’si ihracatın yatay seyretmesini, %31,8’i yıllık artış göstermesini ve kalan %21,5’i ise yıllık bazda düşmesini bekliyor.


Etiketler: Güney Amerika  Arjantin  |  benzer haberler »


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