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Arjantin’in sanayi üretimi Ekim ayında %4,3 arttı

Pazartesi, 13 Aralık 2021 09:06:05 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

İstatistik kurumu Indec’in yayımladığı verilere göre, Arjantin’in sanayi üretimi, bu yılın Ekim ayında, yıllık %4,3 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, ülkenin otomotiv sektöründe sanayi üretimi yıllık %18,4 arttı.

Indec’in yaptığı araştırmada, sanayi sektörünün %45,2’sinin, bu yılın Kasım ayı ile önümüzdeki yılın Ocak ayı arasındaki dönemde, yerel talebin yıllık bazda yatay seyretmesini, %32’sinin artmasını ve geriye kalan %22,8’inin ise düşüş göstermesini beklediği belirtildi.

Öte yandan, aynı dönemde, mülakat yapılan ihracat şirketlerinin %49,1’i ihracatın yatay seyretmesini, %30,3’ü yıllık bazda artış göstermesini ve kalan %20,6’sı ise yıllık bazda düşmesini bekliyor.


Etiketler: Güney Amerika  Arjantin  |  benzer haberler »


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