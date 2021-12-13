Arjantin’in sanayi üretimi Ekim ayında %4,3 arttı

İstatistik kurumu Indec’in yayımladığı verilere göre, Arjantin’in sanayi üretimi, bu yılın Ekim ayında, yıllık %4,3 artış gösterdi.
Söz konusu ayda, ülkenin otomotiv sektöründe sanayi üretimi yıllık %18,4 arttı.
Indec’in yaptığı araştırmada, sanayi sektörünün %45,2’sinin, bu yılın Kasım ayı ile önümüzdeki yılın Ocak ayı arasındaki dönemde, yerel talebin yıllık bazda yatay seyretmesini, %32’sinin artmasını ve geriye kalan %22,8’inin ise düşüş göstermesini beklediği belirtildi.
Öte yandan, aynı dönemde, mülakat yapılan ihracat şirketlerinin %49,1’i ihracatın yatay seyretmesini, %30,3’ü yıllık bazda artış göstermesini ve kalan %20,6’sı ise yıllık bazda düşmesini bekliyor.