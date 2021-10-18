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Arjantin’in sanayi üretimi Ağustos ayında artış kaydetti

Pazartesi, 18 Ekim 2021 09:06:45 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

İstatistik kurumu Indec’in yayımladığı verilere göre, Arjantin’in sanayi üretimi bu yılın Ağustos ayında yıllık %13,8 artış gösterdi. Söz konusu ayda, ülkenin otomotiv sektörü ise yıllık %34,8 arttı.

Indec’in yaptığı araştırmada, bu yılın Eylül-Kasım döneminde, sanayi sektörünün %45,8’inin yerel talebin yatay seyretmesini, %31,3’lük kısmının artmasını ve geriye kalan %22,9’unun ise düşüş göstermesini beklediği belirtildi.

Söz konusu dönemde, mülakat yapılan ihracat şirketlerinin %51,5’i ihracatın yatay seyretmesini, %27,5’i yıllık artış göstermesini ve kalan %21’i ise yıllık bazda düşmesini bekliyor.


Etiketler: Güney Amerika  üretim  Arjantin  |  benzer haberler »


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