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Arjantin’in otomobil üretimi Ocak-Temmuz döneminde %109,3 arttı

Perşembe, 05 Ağustos 2021 10:32:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Arjantin’in otomotiv sektörü birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan verilere göre, Arjantin’in otomobil üretimi ticari araçlar dahil olmak üzere bu yılın Temmuz ayında, bir önceki aya kıyasla %20,2 düşüş ve yıllık %49,8 artışla 31.935 adet oldu.

Ayrıca, ülkenin otomobil üretimi Ocak-Temmuz döneminde yıllık %109,3 artışla 225.515 adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, Arjantin’in toptan otomobil satışları Haziran ayına kıyasla %13,5 düşüşle ve geçen yılın Temmuz ayına kıyasla %8,4 artışla 24.369 adet oldu.

Temmuz ayında, ülkenin otomobil ihracatı aylık %1,9 ve yıllık %141,1 artarak 23.177 adet oldu. Ocak-Temmuz döneminde ise ülkenin otomobil ihracatı yıllık %108,6 artışla 131.054 adet seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Arjantin  Güney Amerika  otomotiv  |  benzer haberler »


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