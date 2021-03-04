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Arjantin’in otomobil üretimi Ocak-Şubat döneminde %1,5 düştü

Perşembe, 04 Mart 2021 11:17:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Arjantin’in otomotiv sektörü birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan rapora göre, bu yılın Şubat ayında Arjantin’in otomobil üretimi (ticari araçlar dahil) bir önceki aya kıyasla %10,2 ve 2020 yılının Şubat ayına göre %16,5 düşüşle 21.809 adet oldu. Öte yandan, yılın Ocak-Şubat döneminde ülkenin otomobil üretimi yıllık %1,5 düşüşle 46.117 adet seviyesinde kaydedildi.

Şubat ayında ülkenin otomobil ihracatı aylık bazda %26,2 artarken, yıllık bazda %16,9 düşerek 15.055 adet oldu. Yılın Ocak-Şubat döneminde ise ülkenin otomobil üretimi yıllık %0,6 artışla 26.979 adet olarak kaydedildi.


Etiketler: Arjantin  Güney Amerika  üretim  otomotiv  |  benzer haberler »


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