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Arjantin’in otomobil üretimi Ocak-Nisan döneminde %79,7 arttı

Perşembe, 03 Haziran 2021 10:16:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Arjantin’in otomotiv sektörü birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan rapora göre, bu yılın Nisan ayında Arjantin’in otomobil üretimi (ticari araçlar dahil) bir önceki aya kıyasla %32,1 düşüşle 29.315 adet oldu. Öte yandan, yılın Ocak-Nisan döneminde ülkenin otomobil üretimi yıllık %79,7 artışla 118.592 adet seviyesinde kaydedildi.

Nisan ayında ülkenin otomobil ihracatı aylık bazda %29,2 düşerek ve yıllık bazda %564,2 artarak 15.848 adet oldu. Yılın Ocak-Nisan döneminde ise ülkenin otomobil üretimi yıllık %51,3 artışla 65.221 adet olarak kaydedildi.


Etiketler: otomotiv  Güney Amerika  üretim  Arjantin  |  benzer haberler »


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