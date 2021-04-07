Arjantin’in otomobil üretimi Ocak-Mart döneminde %35,3 arttı

Çarşamba, 07 Nisan 2021 12:38:09 (GMT+3) | İstanbul

Arjantin’in otomotiv sektörü birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan rapora göre, bu yılın Mart ayında Arjantin’in otomobil üretimi (ticari araçlar dahil) bir önceki aya kıyasla %97,8 ve 2020 yılının Mart ayına göre %125,2 artışla 43.160 adet oldu. Öte yandan, yılın Ocak-Mart döneminde ülkenin otomobil üretimi yıllık %35,3 artışla 89.277 adet seviyesinde kaydedildi.

Mart ayında ülkenin otomobil ihracatı aylık bazda %48,7 ve yıllık bazda %60,8 artarak 22.394 adet oldu. Yılın Ocak-Mart döneminde ise ülkenin otomobil üretimi yıllık %21,2 artışla 49.373 adet olarak kaydedildi.