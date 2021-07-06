Arjantin’in otomobil üretimi Ocak-Haziran döneminde %155,7 arttı

Salı, 06 Temmuz 2021 10:43:57 (GMT+3) | İstanbul

Arjantin’in otomotiv sektörü birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan verilere göre, Arjantin’in otomobil üretimi ticari araçlar dahil olmak üzere bu yılın Haziran ayında, bir önceki aya kıyasla %14,5 ve yıllık %155,7 artışla 40.035 adet oldu.

Ayrıca, ülkenin otomobil üretimi Ocak-Haziran döneminde yıllık %123,9 artışla 193.580 adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, Arjantin’in toptan otomobil satışları Mayıs ayına kıyasla %0,6 düşüşle ve geçen yılın Haziran ayına kıyasla %18,6 artışla 28.187 adet oldu.

Haziran ayında, ülkenin otomobil ihracatı aylık %14,1 ve yıllık %230,7 artarak 22.737 adet oldu. Ocak-Haziran döneminde ise ülkenin otomobil ihracatı yıllık %102,7 artışla 107.877 adet seviyesinde yer aldı.