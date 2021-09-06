Arjantin’in otomobil üretimi Ocak-Ağustos döneminde %97,5 arttı

Pazartesi, 06 Eylül 2021 10:43:39 (GMT+3) | İstanbul

Arjantin’in otomotiv sektörü birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan verilere göre, Arjantin’in otomobil üretimi ticari araçlar dahil olmak üzere bu yılın Ağustos ayında, bir önceki aya kıyasla %20,1 ve yıllık %48,4 artışla 38.362 adet oldu.

Ayrıca, ülkenin otomobil üretimi Ocak-Ağustos döneminde yıllık %97,5 artışla 263.877 adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, Arjantin’in toptan otomobil satışları Temmuz ayına kıyasla %6,9 artışla ve geçen yılın Ağustos ayına kıyasla %8 düşüşle 26.069 adet oldu.

Ağustos ayında, ülkenin otomobil ihracatı aylık %7,6 ve yıllık %83,2 artarak 24.937 adet oldu. Ocak-Ağustos döneminde ise ülkenin otomobil ihracatı yıllık %104,1 artışla 155.991 adet seviyesinde yer aldı.