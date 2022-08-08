Arjantin’in otomobil üretimi Ocak-Temmuz döneminde %27,6 arttı

Pazartesi, 08 Ağustos 2022 11:13:20 (GMT+3) | İstanbul

Arjantin’in otomotiv sektörü birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan rapora göre, ülkenin otomobil üretimi (ticari araçlar dahil) bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %9 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %37,9 artışla 44.033 adet oldu. Öte yandan bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ülkenin otomobil üretimi yıllık %27,6 artışla 287.731 adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda toptan otomobil satışları Haziran ayına kıyasla %21 düşüşle ve bir önceki yılın Temmuz ayına kıyasla %20,8 artışla 29.432 adet oldu.

Aynı ayda otomobil ihracatı aylık %28,1 ve yıllık %1 düşerek 22.937 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Temmuz döneminde ise otomobil üretimi yıllık %24,4 artışla 162.986 adet seviyesinde kaydedildi.