Arjantin’in otomobil üretimi Ocak-Nisan döneminde %25,5 arttı

Perşembe, 12 Mayıs 2022 11:04:35 (GMT+3) | İstanbul

Arjantin’in otomotiv sektörü birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan rapora göre, ülkenin otomobil üretimi (ticari araçlar dahil) bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %10,1 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %49,5 artışla 43.826 adet oldu. Öte yandan bu yılın Ocak-Nisan döneminde ülkenin otomobil üretimi yıllık %25,5 artışla 148.884 adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda toptan otomobil satışları Mart ayına kıyasla %8,8 düşüşle ve bir önceki yılın Nisan ayına kıyasla %3,3 artışla 30.861 adet oldu.

Aynı ayda otomobil ihracatı aylık %11,4 ve yıllık %73,1 artarak 27.431 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Nisan döneminde ise otomobil üretimi yıllık %24,8 artışla 81.376 adet seviyesinde kaydedildi.