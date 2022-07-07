Arjantin’in otomobil üretimi Ocak-Haziran döneminde %25,9 arttı

Perşembe, 07 Temmuz 2022 10:12:36 (GMT+3) | İstanbul

Arjantin’in otomotiv sektörü birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan rapora göre, ülkenin otomobil üretimi (ticari araçlar dahil) bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %4,2 ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %20,9 artışla 48.392 adet oldu. Öte yandan bu yılın Ocak-Haziran döneminde ülkenin otomobil üretimi yıllık %25,9 artışla 243.698 adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda toptan otomobil satışları Mayıs ayına kıyasla %10,4 ve bir önceki yılın Haziran ayına kıyasla %32,1 artışla 37.236 adet oldu.

Aynı ayda otomobil ihracatı aylık %19,1 ve yıllık %40,3 artarak 31.892 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Haziran döneminde ise otomobil üretimi yıllık %29,8 artışla 140.049 adet seviyesinde kaydedildi.