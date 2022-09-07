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Arjantin’in otomobil üretimi Ocak-Ağustos döneminde %29,5 arttı

Çarşamba, 07 Eylül 2022 09:35:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Arjantin’in otomotiv sektörü birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan rapora göre, ülkenin otomobil üretimi (ticari araçlar dahil) bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %22,8 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %40,9 artışla 54.057 adet oldu. Öte yandan bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ülkenin otomobil üretimi yıllık %29,5 artışla 341.788 adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda toptan otomobil satışları Temmuz ayına kıyasla %0,9 düşüşle ve bir önceki yılın Ağustos ayına kıyasla %11,9 artışla 29.171 adet oldu.

Aynı ayda otomobil ihracatı aylık %41,6 ve yıllık %30,2 artarak 32.479 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Ağustos döneminde ise otomobil ihracatı yıllık %25,3 artışla 195.465 adet seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Arjantin Güney Amerika Otomotiv 

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