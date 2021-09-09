Arjantin’in ham çelik üretimi Temmuz ayında %32,2 arttı

Perşembe, 09 Eylül 2021 10:35:29 (GMT+3) | Sao Paulo

Arjantin Çelik Birliği Camara Argentina del Acero tarafından yapılan açıklamaya göre, Arjantin’in ham çelik üretimi bu yılın Temmuz ayında aylık %7,4 ve yıllık %32,2 artışla 430.100 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ülkenin sıcak haddelenmiş nihai mamul üretimi aylık %5,4 ve yıllık %34,7 artışla 407.600 mt olurken, soğuk haddelenmiş nihai mamul üretimi ise aylık %12,9 ve yıllık %30,2 artışla 137.600 mt seviyesinde yer aldı.

Ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık %49,9 artışla 2,69 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde, ülkenin sıcak haddelenmiş nihai mamul üretimi yıllık %64,8 artışla 2,71 milyon mt seviyesinde yer alırken, soğuk haddelenmiş nihai mamul üretimi ise yıllık %55,7 artışla 871.900 mt oldu.