Arjantin’in ham çelik üretimi Şubat ayında %3,8 düştü

Pazartesi, 22 Mart 2021 09:57:14 (GMT+3) | Sao Paulo

Arjantin Çelik Odası tarafından yapılan açıklamaya göre, Arjantin’in ham çelik üretimi Şubat ayında yıllık %3,8 düşüş fakat aylık %10,8 artışla 330.800 mt seviyesinde kaydedildi.

Şubat ayında ülkenin sıcak haddelenmiş nihai mamul üretimi aylık %12,2 düşüş fakat yıllık %50,6 artış göstererek 360.500 mt olurken, soğuk haddelenmiş nihai mamul üretimi aylık %11,7 düşüş fakat yıllık %14,6 artışla 122.800 mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise, ülkenin ham çelik üretimi yıllık %9,3 artışla 701.500 mt seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde, ülkenin sıcak haddelenmiş nihai mamul üretimi yıllık %45,7 artışla 771.300 mt seviyesinde kaydedilirken, soğuk haddelenmiş nihai mamul üretimi yıllık %15,2 artışla 262.000 mt oldu.