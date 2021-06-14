﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Arjantin’in ham çelik üretimi Nisan ayında %223,3 arttı

Pazartesi, 14 Haziran 2021 09:09:39 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Arjantin Çelik Birliği Camara Argentina del Acero tarafından yapılan açıklamaya göre, Arjantin’in ham çelik üretimi bu yılın Nisan ayında aylık %18,2 düşüşle ve yıllık %223,3 artışla 346.400 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ülkenin sıcak haddelenmiş nihai mamul üretimi aylık %6,8 düşüşle ve yıllık %237 artışla 367.800 mt olurken, soğuk haddelenmiş nihai mamul üretimi aylık %8,9 düşüşle ve yıllık %219,5 artışla 117.300 mt seviyesinde yer aldı.

Ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık %42,1 artışla 1,47 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde, ülkenin sıcak haddelenmiş nihai mamul üretimi yıllık %70 artışla 1,53 milyon mt seviyesinde yer alırken, soğuk haddelenmiş nihai mamul üretimi ise yıllık %58,4 artışla 508.100 mt oldu.


Etiketler: Güney Amerika  Arjantin  çelik üretimi  ham çelik  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

14  Haz

Fitch Gerdau’nun görünümünü durağan olarak belirledi
04  Haz

CSN’in %17 hissesi satışa çıkıyor
24  May

Alacero: Latin Amerika’da çelik üretimi pandemi öncesi seviyeye döndü
18  May

Brezilya’nın ham çelik üretimi Nisan ayında arttı
17  May

Peru’nun demir cevheri üretimi Mart ayında %76,5 arttı