Arjantin’in ham çelik üretimi Nisan ayında %223,3 arttı

Pazartesi, 14 Haziran 2021 09:09:39 (GMT+3) | Sao Paulo

Arjantin Çelik Birliği Camara Argentina del Acero tarafından yapılan açıklamaya göre, Arjantin’in ham çelik üretimi bu yılın Nisan ayında aylık %18,2 düşüşle ve yıllık %223,3 artışla 346.400 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ülkenin sıcak haddelenmiş nihai mamul üretimi aylık %6,8 düşüşle ve yıllık %237 artışla 367.800 mt olurken, soğuk haddelenmiş nihai mamul üretimi aylık %8,9 düşüşle ve yıllık %219,5 artışla 117.300 mt seviyesinde yer aldı.

Ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık %42,1 artışla 1,47 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde, ülkenin sıcak haddelenmiş nihai mamul üretimi yıllık %70 artışla 1,53 milyon mt seviyesinde yer alırken, soğuk haddelenmiş nihai mamul üretimi ise yıllık %58,4 artışla 508.100 mt oldu.