Arjantin’in ham çelik üretimi Mayıs ayında %101,3 arttı

Cuma, 02 Temmuz 2021 09:06:33 (GMT+3) | Sao Paulo

Arjantin Çelik Birliği Camara Argentina del Acero tarafından yapılan açıklamaya göre, Arjantin’in ham çelik üretimi bu yılın Mayıs ayında aylık %12,9 ve yıllık %101,3 artışla 391.100 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ülkenin sıcak haddelenmiş nihai mamul üretimi aylık %3,8 ve yıllık %100,7 artışla 381.700 mt olurken, soğuk haddelenmiş nihai mamul üretimi ise aylık %11 düşüşle ve yıllık %92,4 artışla 104.400 mt seviyesinde yer aldı.

Ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %51,5 artışla 1,86 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde, ülkenin sıcak haddelenmiş nihai mamul üretimi yıllık %75,3 artışla 1,91 milyon mt seviyesinde yer alırken, soğuk haddelenmiş nihai mamul üretimi ise yıllık %63,3 artışla 612.500 mt oldu.