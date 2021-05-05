Arjantin’in ham çelik üretimi Mart ayında %47,9 arttı

Çarşamba, 05 Mayıs 2021 11:57:28 (GMT+3) | Sao Paulo

Arjantin Çelik Birliği Camara Argentina del Acero tarafından yapılan açıklamaya göre, Arjantin’in ham çelik üretimi Mart ayında aylık %28 ve yıllık %47,9 artışla 423.400 mt seviyesinde kaydedildi.

Mart ayında ülkenin sıcak haddelenmiş nihai mamul üretimi aylık %9,5 ve yıllık %49,6 artışla 394.700 mt olurken, soğuk haddelenmiş nihai mamul üretimi aylık %4,8 ve yıllık %127,2 artışla 128.800 mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk çeyreğinde ise, ülkenin ham çelik üretimi yıllık %21,2 artışla 1,12 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde, ülkenin sıcak haddelenmiş nihai mamul üretimi yıllık %47 artışla 1,16 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, soğuk haddelenmiş nihai mamul üretimi yıllık %37,5 artışla 390.700 mt oldu.