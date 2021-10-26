Arjantin’in ham çelik üretimi Eylül ayında %20,8 arttı

Salı, 26 Ekim 2021 09:00:18 (GMT+3) | Sao Paulo

Arjantin Çelik Birliği Camara Argentina del Acero tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Eylül ayında aylık %2 ve yıllık %20,8 artışla 432.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ülkenin sıcak haddelenmiş nihai mamul üretimi aylık %2 düşüşle ve yıllık %24,4 artışla 402.000 mt olurken, soğuk haddelenmiş nihai mamul üretimi ise aylık %17,2 ve yıllık %14,6 düşüşle 96.700 mt seviyesinde yer aldı.

Arjantin’in ham çelik üretimi bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %42,5 artışla 3,54 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde, sıcak haddelenmiş nihai mamul üretimi yıllık %54,5 artışla 3,52 milyon mt seviyesinde yer alırken, soğuk haddelenmiş nihai mamul üretimi ise yıllık %37,3 artışla 1,08 milyon mt oldu.