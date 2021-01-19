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Arjantin’in ham çelik üretimi Aralık ayında %19 arttı

Salı, 19 Ocak 2021 09:36:05 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Arjantin Çelik Odası tarafından yapılan açıklamaya göre, Arjantin’in ham çelik üretimi Aralık ayında yıllık %19 artış ve aylık %0,7 düşüşle 388.200 mt seviyesinde kaydedildi.

Aralık ayında ülkenin sıcak haddelenmiş nihai mamul üretimi aylık %3 ve yıllık %35,3 artış göstererek 403.600 mt olurken, soğuk haddelenmiş nihai mamul üretimi aylık %7,2 düşüş fakat yıllık %37,6 artışla 126.500 mt seviyesinde kaydedildi.

2020 yılının tamamında ise, ülkenin ham çelik üretimi yıllık %21,4 düşerek 3,65 milyon mt seviyesinde yer aldı. Aynı dönemde, ülkenin sıcak haddelenmiş nihai mamul üretimi yıllık %18,7 düşüşle 3,46 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, soğuk haddelenmiş nihai mamul üretimi yıllık %3,8 artışla 1,19 milyon mt oldu.


Etiketler: çelik üretimi  Arjantin  hammaddeler  ham çelik  üretim  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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