Arjantin’in ham çelik üretimi Aralık ayında %10,4 arttı

Pazartesi, 24 Ocak 2022 09:04:41 (GMT+3) | Sao Paulo

Arjantin Çelik Birliği Camara Argentina del Acero tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin ham çelik üretimi Aralık ayında aylık %5 düşüşle ve yıllık %10,4 artışla 428.500 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ülkenin sıcak haddelenmiş nihai mamul üretimi aylık %1,3 düşüşle ve yıllık %1,3 artışla 408.900 mt olurken, soğuk haddelenmiş nihai mamul üretimi aylık %15,8 artışla ve yıllık %5,4 düşüşle 119.700 mt seviyesinde yer aldı.

2021 yılının tamamında, ham çelik üretimi yıllık %33,5 artarak 4,87 milyon mt seviyesinde yer aldı. Sıcak haddelenmiş nihai mamul üretimi yıllık %37,4 artışla 4,76 milyon mt olurken, soğuk haddelenmiş nihai mamul üretimi yıllık %19,4 artışla 1,42 milyon mt seviyesinde kaydedildi.