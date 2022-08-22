﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Arjantin’in çelik üretimi Temmuz ayında hafifçe geriledi

Pazartesi, 22 Ağustos 2022 09:58:25 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Arjantin Çelik Birliği Camara Argentina del Acero tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Temmuz ayında, bir önceki ay kaydedilen 463.000 mt’a kıyasla hafifçe düşerek 462.700 mt seviyesinde kaydedildi.

Üretimin nispeten yatay seyretmesinde Nisan ayından beri durdurulmuş olan çelik tesislerinin tekrar faaliyete geçmesi rol oynadı.

Söz konusu ayda, ülkenin yassı mamul üretimi aylık %15,1 düşüşle 187.300 mt olurken, uzun mamul üretimi aylık %7,7 artarak 234.500 mt seviyesine yükseldi.

Acero Argentino’ya göre Temmuz ayında ülkede kamu inşaatı ve makine sektörleri pozitif bir performans gösterirken, otomotiv sektörü üretimi Haziran ayına kıyasla %9 düşüş kaydetti ve enerji sektörü sabit fakat sağlıklı seviyede faaliyet göstermeye devam etti.

Öte yandan birlik ülkedeki döviz kuru krizine yönelik endişelere değinerek, Temmuz ayında çelik üreticilerinin hammadde alımları ve ülkede üretilmeyen diğer malzemelerin alımlarında daha fazla problem yaşadığını ve bunun da tüm çelik üretim zincirindeki faaliyetleri olumsuz etkilediğini belirtti.


Etiketler: Yassı Ürünler Uzun Ürünler Arjantin Güney Amerika 

Benzer Haber ve Analizler

Tokyo Steel Eylül ayı yerel çelik fiyatlarını yavaş talep ve küresel piyasadaki baskı sonucu %4,9-6,5 düşürdü

22 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

İran’ın çelik üretimi İran yılının ilk dört ayında arttı

22 Ağu | Çelik Haberler

Mechel’in üretimi ilk yarıda arttı, satışları çoğunlukla düştü

19 Ağu | Çelik Haberler

EUROMETAL: AB’li distribütörlerin çelik sevkiyatları Ocak-Haziran döneminde düştü

16 Ağu | Çelik Haberler

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ağustos başında %4,7 arttı

15 Ağu | Çelik Haberler

Metinvest’in pik demir üretimi Mariupol tesislerinde azalan üretimle ilk yarıda %48,8 düştü

11 Ağu | Çelik Haberler

OYAK Maden Metalürji Grubu’nun kârı ve satış gelirleri ilk yarıda arttı

10 Ağu | Çelik Haberler

Vietnamlı Hoa Phat’ın satışları Ocak-Temmuz döneminde 4,5 milyon mt’a ulaştı

08 Ağu | Çelik Haberler

İran’ın yarı mamul ihracatı birinci çeyrekte artış gösterdi

05 Ağu | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Temmuz sonunda %7,3 düştü

04 Ağu | Çelik Haberler