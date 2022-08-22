Arjantin’in çelik üretimi Temmuz ayında hafifçe geriledi

Pazartesi, 22 Ağustos 2022 09:58:25 (GMT+3) | Sao Paulo

Arjantin Çelik Birliği Camara Argentina del Acero tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Temmuz ayında, bir önceki ay kaydedilen 463.000 mt’a kıyasla hafifçe düşerek 462.700 mt seviyesinde kaydedildi.

Üretimin nispeten yatay seyretmesinde Nisan ayından beri durdurulmuş olan çelik tesislerinin tekrar faaliyete geçmesi rol oynadı.

Söz konusu ayda, ülkenin yassı mamul üretimi aylık %15,1 düşüşle 187.300 mt olurken, uzun mamul üretimi aylık %7,7 artarak 234.500 mt seviyesine yükseldi.

Acero Argentino’ya göre Temmuz ayında ülkede kamu inşaatı ve makine sektörleri pozitif bir performans gösterirken, otomotiv sektörü üretimi Haziran ayına kıyasla %9 düşüş kaydetti ve enerji sektörü sabit fakat sağlıklı seviyede faaliyet göstermeye devam etti.

Öte yandan birlik ülkedeki döviz kuru krizine yönelik endişelere değinerek, Temmuz ayında çelik üreticilerinin hammadde alımları ve ülkede üretilmeyen diğer malzemelerin alımlarında daha fazla problem yaşadığını ve bunun da tüm çelik üretim zincirindeki faaliyetleri olumsuz etkilediğini belirtti.