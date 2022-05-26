Arjantin’in çelik üretimi Nisan ayında düştü

Perşembe, 26 Mayıs 2022 09:22:40 (GMT+3) | Sao Paulo

Arjantin Çelik Birliği Camara Argentina del Acero tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Nisan ayında, bir önceki ay kaydedilen 416.700 mt’a kıyasla 345.500 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ülkenin sıcak sac üretimi 269.700 mt olurken, uzun mamul ve yassı mamul üretimi Mart ayında kaydedilen 196.400 mt ve 211.400 mt’a kıyasla sırasıyla 176.300 mt ve 93.400 mt seviyelerine geriledi. Soğuk sac üretimi ise bir önceki ay kaydedilen 110.600 mt’a kıyasla 73.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu düşüşte otomotiv ve elektrikli ev aletleri sektörlerinden gelen talebin azalması etkili oldu.