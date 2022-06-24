﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Arjantin’in çelik üretimi Mayıs ayında %26 arttı

Cuma, 24 Haziran 2022 09:26:59 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Arjantin Çelik Birliği Camara Argentina del Acero tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Mayıs ayında, bir önceki ay kaydedilen 354.500 mt’a kıyasla 446.900 mt seviyesinde kaydedildi.

Nisan ayında bakım çalışmaları nedeniyle faaliyet göstermeyen tesislerin üretime yeniden başlamasıyla birlikte çelik üretiminde %26 artış kaydedildi.

Söz konusu ayda, ülkenin yassı mamul üretimi yıllık %3,5 artışla 180.000 mt olurken, uzun mamul üretimi yıllık %92,7 artarak 182.500 mt seviyesine yükseldi.

Acero Argentino, makine, tarım makineleri, inşaat, otomotiv ve elektrik sektörlerinin görünümünün ve bu sektörlerden gelen talebin olumlu olduğunu, ev aletleri ve ambalaj sektörlerinde ise faaliyetlerin değişiklik göstermediğini veya hafifçe arttığını belirtti.

Ancak ülkede üretilmeyen hammaddelere erişim beraberinde doğal gaz ve elektrik arzındaki sıkıntılara ilişkin olumsuz beklentiler olduğu eklendi.


Etiketler: Arjantin Güney Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Latin Amerika’nın ham çelik üretimi Nisan ayında azaldı

23 Haz | Çelik Haberler

Arjantin gemi levhası üretimine yeniden başlıyor

07 Haz | Çelik Haberler

Arjantin’in çelik üretimi Nisan ayında düştü

26 May | Çelik Haberler

Arjantin’in çelik üretimi Mart ayında arttı

25 Nis | Çelik Haberler

ArcelorMittal’e ait Acindar rüzgar çiftliği projesine yatırım yapıyor

15 Nis | Çelik Haberler

Arjantin’in ham çelik üretimi Ocak ayında %4,6 düştü

23 Şub | Çelik Haberler

Ternium Argentina’nın net kârı dördüncü çeyrekte %157,8 arttı

17 Şub | Çelik Haberler

Arjantin’in ham çelik üretimi Aralık ayında %10,4 arttı

24 Oca | Çelik Haberler

Arjantin’in ham çelik üretimi Kasım ayında arttı

04 Oca | Çelik Haberler

Arjantin’in ham çelik üretimi Ekim ayında %17,1 arttı

02 Ara | Çelik Haberler