Arjantin’in çelik üretimi Mayıs ayında %26 arttı

Cuma, 24 Haziran 2022 09:26:59 (GMT+3) | Sao Paulo

Arjantin Çelik Birliği Camara Argentina del Acero tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Mayıs ayında, bir önceki ay kaydedilen 354.500 mt’a kıyasla 446.900 mt seviyesinde kaydedildi.

Nisan ayında bakım çalışmaları nedeniyle faaliyet göstermeyen tesislerin üretime yeniden başlamasıyla birlikte çelik üretiminde %26 artış kaydedildi.

Söz konusu ayda, ülkenin yassı mamul üretimi yıllık %3,5 artışla 180.000 mt olurken, uzun mamul üretimi yıllık %92,7 artarak 182.500 mt seviyesine yükseldi.

Acero Argentino, makine, tarım makineleri, inşaat, otomotiv ve elektrik sektörlerinin görünümünün ve bu sektörlerden gelen talebin olumlu olduğunu, ev aletleri ve ambalaj sektörlerinde ise faaliyetlerin değişiklik göstermediğini veya hafifçe arttığını belirtti.

Ancak ülkede üretilmeyen hammaddelere erişim beraberinde doğal gaz ve elektrik arzındaki sıkıntılara ilişkin olumsuz beklentiler olduğu eklendi.