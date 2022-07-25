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Arjantin’in çelik üretimi Haziran ayında %3,7 arttı

Pazartesi, 25 Temmuz 2022 09:25:59 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Arjantin Çelik Birliği Camara Argentina del Acero tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Haziran ayında, bir önceki ay kaydedilen 446.900 mt’a kıyasla 463.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Nisan ayında yürütülen bakım çalışmaları nedeniyle faaliyet göstermeyen tesislerin üretime yeniden başlamasıyla birlikte çelik üretiminde %3,7 artış kaydedilmiş oldu.

Söz konusu ayda, ülkenin yassı mamul üretimi aylık %22,6 artışla 220.600 mt olurken, uzun mamul üretimi aylık %13,4 artarak 217.700 mt seviyesine yükseldi.

Acero Argentino, makine, tarım makineleri, otomotiv, inşaat ve enerji sektörlerinde talebin yükselmesi sonucu üretimin arttığını söyledi.

Birlik ülkede kur krizine ilişkin endişelerin arttığını ve dolayısıyla çelik üreticilerinin ülkede üretilmeyen hammaddelere ve diğer ürünlere erişmekte sorun yaşadığını belirtti.

Ayrıca kur krizinin doğal gaz ve elektrik arzını etkileyebileceği ve doğal gaz ile elektrik arzındaki sıkıntının dizel yakıt arzındaki sıkıntı gibi orta ve uzun vadede sanayi faaliyetleri üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceği eklendi.


Etiketler: Ham Çelik Yassı Ürünler Uzun Ürünler Arjantin Güney Amerika Çelik Üretimi 

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