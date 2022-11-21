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Arjantin’in çelik üretimi Ekim ayında son 10 yılın en yüksek seviyesinde

Pazartesi, 21 Kasım 2022 09:20:21 (GMT+3)   |   San Diego
       

Arjantin Çelik Odası (CAA) tarafından yayımlanan verilere göre, Latin Amerika’nın en büyük üçüncü ekonomisi olan Arjantin’de ham çelik üretimi bu yılın Ekim ayında yıllık %10,1 artışla 493.000 mt seviyesinde yer alarak 2012 yılının Nisan ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.

Bu yılın ilk 10 ayında ham çelik üretimi yıllık %5 artışla 4,19 milyon mt seviyesine kaydedildi. Ancak söz konusu seviye 2014 yılının Ocak-Ekim döneminde kaydedilen rekor seviyenin %8,4 altında yer aldı.

CAA sıcak haddelenmiş çelik üretiminin Ekim ayında yıllık %0,3 düşüşle 417.800 mt seviyesine gerilediğini ve yılın ilk 10 ayında %2 düşüşle 3.865.300 mt seviyesinde yer aldığını belirtti.

Öte yandan aynı ayda soğuk haddelenmiş çelik üretimi yıllık %1,2 düşüşle 115.200 mt ve Ocak-Ekim döneminde yıllık %13,1 düşüşle 1.04 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Arjantin Güney Amerika Çelik Üretimi 

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