Arjantin’de sanayi kapasite kullanım oranı Temmuz ayında yıllık bazda arttı

Cuma, 16 Eylül 2022 09:25:43 (GMT+3) | Sao Paulo

Arjantin İstatistik Kurumu INDEC tarafından yayımlanan verilere göre, sanayi kapasite kullanım oranı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayında kaydedilen %69,1’e ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen %64,1’e kıyasla %67,6 seviyesinde yer aldı.

Ana metal sanayi, kağıt ve karton, metal olmayan madeni ürünler, rafineri ve kimyasal ürünler sektörlerinde meydana gelen artışlar kapasite kullanım oranını olumlu etkiledi.

Öte yandan tütün, basım yayın ve matbaa, tekstil, yiyecek ve içecek, otomotiv hariç metal sektörü, otomotiv sektörü ve kauçuk ve plastik sektörleri düşüşler kaydetti.

INDEC, kapasite kullanım oranı hesaplanırken üretim tesislerinin azami vardiyalarının ve bakım çalışmaları için üretime verilen araların baz alındığını belirtti.