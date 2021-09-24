Arjantin Çin’den ithal karbon çelik boru bağlantı elemanlarına yönelik dönem sonu incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı

Arjantin Üretken Geliştirme Bakanlığı, Çin’den ithal karbon çelik boru bağlantı elemanlarına uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.
İnceleme, antidamping önlemlerinin sona ermesi nedeniyle yerel Çelik Boru ve Boru Üreticileri Odası’nın başvurusu üzerine başlatıldı.
Bakanlık, FOB bazında kg başına minimum 4,67$ olan mevcut antidamping vergisi oranını beş yıl boyunca sürdürmeye karar verdi.
Soruşturmaya tabi söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7307.19.20 ve 7307.93.00 kodları altında yer alıyor.