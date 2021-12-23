ArcelorMittal'in Avrupa’da uzun mamul fiyatlarını en az 100€/mt artıracağı konuşuluyor

Perşembe, 23 Aralık 2021 16:54:28 (GMT+3) | Brescia

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, ArcelorMittal, Avrupa’da, inşaat demiri, filmaşin ve profil gibi ticari kalite uzun mamul fiyatlarını 100€/mt artırmayı planlıyor.

Enerji maliyetlerindeki artışı karşılayabilmek amacıyla söz konusu adımı atacağı söylenen şirket, bu yılın Ekim ayında yüksek enerji maliyetleri nedeniyle ürünlerine 50€/mt ilave girdi ücreti getirmişti. Piyasa kaynakları, 100€/mt’luk artışın Ocak ayı itibarıyla yapılabileceğini belirtiyor.

Ancak, piyasa kaynaklarından birkaçı, ArcelorMittal’in fiyatlarını daha fazla artırabileceğini düşünmüyor. Uluslararası tüccarlardan biri, konuya ilişkin “Şu an hiçbir şey resmiyete kavuşmadıysa da bu konu konuşuluyor. Bazıları, şirketin fiyatlarını 200€/mt artırmayı planladığını söylüyor. Piyasanın tatile girmesi nedeniyle kafalar karışık. Hurda fiyatlarındaki olası düşüşler sebebiyle Ocak ayında hurda piyasası pek parlak görünmüyor,” sözlerini kaydetti.

Ekim ayından bu yana, enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle Avrupalı elektrik ark ocaklı üreticiler vardiyaları kısaltıyor ve yoğun saatlerde faaliyetlerine ara veriyor. Bu durumun önümüzdeki aylarda arzın azalmasına neden olabileceği söyleniyor.