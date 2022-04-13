ArcelorMittal Ukrayna çıkışlı yeni lojistik sistemi üzerinde çalışıyor, Kazakistan birimi için satış yapısını değiştiriyor

Çarşamba, 13 Nisan 2022 17:27:44 (GMT+3) | İstanbul

ArcelorMittal Baltık limanlarını kullanarak Ukrayna çıkışlı çelik ve pik demir ihracatına yeniden başlamanın yollarını ararken, ArcelorMittal Kryvyi Rih’in CEO’su Mauro Longobardo, Ukrayna çıkışlı sevkiyatların savaş sebebiyle mümkün olmadığını belirtti. Ayrıca ArcelorMittal’in Kazakistan’da bulunan diğer bir birimi de tedarik yapısını değiştirerek Rusya’ya giden tonajları tamamen başka pazarlara yönlendiriyor.

ArcelorMittal Kryvyi Rih (AMKR), 6 No’lu yüksek fırınını yeniden başlattı ve 8 No’lu yüksek fırınını 2 Mayıs’a kadar yeniden devreye alma planları düşünüldüğünde, Ukrayna’nın Karadeniz kıyısındaki tüm limanları abluka altında ya da zarar görmüş olduğu için şirketin cevher, pik demir ve çelik ihracatı için yeni lojistik seçenekler aradığı belirtiliyor. Longobardo, “Baltık Denizi’ndeki Polonya limanları ile uzun vadeli kontratlar üzerine çalışıyoruz. Polonya’ya sevkiyat yapma konusunda tecrübemiz bulunuyor. Oradaki şirketimize konsantre demir cevheri satışı yapıyoruz. Şimdi de bu sevkiyatları çelik ve pik demiri de kapsayacak şekilde genişletmek istiyoruz,” şeklinde konuştu. Polonya’daki limanlarla yapılan görüşmeler kapasite artışına yönelik yatırım olasılıklarını da içeriyor. AMKR, tam kapasite ile çalıştığında Polonya üzerinden ayda 800.000 mt sevkiyat yapabilecek durumda.

Izmail veya Constanta şehirleri gibi Karadeniz üzerinden ihracatın yapılabildiği de söyleniyor. Longobardo sözlerine, “Yaz aylarında tarım ihracatçılarından gelen taleple birlikte yoğunluk olacağını düşünüyorum. Bu nedenle kuzeydeki lojistik rotalarına odaklanıp üretim hacmimizi sevkiyat kapasitesine uyacak şekilde düzenliyoruz,” şeklinde devam etti.

AMKR madencilik faaliyetlerinde tam kapasiteye ulaşmayı ve Mayıs ayının sonuna kadar yeniden devreye alınan çelik üretim kapasitelerinde %50-60 oranına ulaşmayı planlıyor. Bunların hayata geçirilmesinin ardından şirket, en büyük yüksek fırını olan 9 No’lu yüksek fırınını yeniden devreye almayı düşünebileceğini söylüyor.

ArcelorMittal savaş nedeniyle sadece Ukrayna’daki değil aynı zamanda Kazakistan’daki varlığı için de lojistik koridorlarını değiştiriyor. Mauro Longobardo, “Yaklaşık iki hafta önce ArcelorMittal’in Avrupa ve Rusya arasındaki iş ilişkisi askıya alındı. Kazakistan’a gelince, bildiğim kadarıyla Rusya’dan yeni sipariş alımını tamamen durdurdular. Kazakistan’daki varlığımızın iş modelini tamamen değiştirdik,” dedi. Rusya ArcelorMittal Temirtau’dan yapılan tüm ihracatın yaklaşık %50’sini alıyordu. Kaynaklara göre Mart ayının sonundan bu yana Kazakistan çıkışlı sıcak sac Asya’nın en büyük ithalat pazarlarında satışa sunuldu ve Vietnam ile Pakistan’a satışlar yapıldığı bildirildi. Ayrıca Orta Doğu’ya da teklifler veriliyor ve buradan sipariş alınıyor.

Longobardo, “Kazakistan limanlara uzak olduğundan asıl sorun lojistik. Bu nedenle ülkedeki varlık için biri Şanghay, diğeri Hazar Denizi üzerinden Gürcistan’a ve daha sonra Karadeniz üzerinden olmak üzere iki yol geliştiriliyor,” diye ekledi.