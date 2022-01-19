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ArcelorMittal Poland Kraków soğuk haddeleme tesisini yenilemek için yatırım yapıyor

Çarşamba, 19 Ocak 2022 12:16:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Küresel çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Poland, Kraków’da bulunan soğuk haddeleme tesisine 100 milyon PLN’nin (24,96 milyon $) üzerinde yatırım yapacağını açıkladı. Yatırım, haddehanedeki motorların değiştirilmesi, sac asitleme hattının modernizasyonu ve yeni öğütücünün satın alınması olmak üzere üç projeyi kapsayacak.

İlk proje halihazırda tamamlandı. Sac asitleme hattının modernizasyonu bu yılın dördüncü çeyreğinde gerçekleştirilecek. Tüm yatırım programının bu yılın sonunda tamamlanması planlanıyor.

Artan motor gücü haddehaneyi hızlandırarak hattın verimliliğini artırdı. Haddehane kapasitesi artmış olsa da enerji tüketimi artış göstermeyecek.

Öte yandan, geçtiğimiz yılın sonunda şirket, kok tesisinde 30 milyon PLN’nin üzerinde değeri olan çevresel projeler gerçekleştirdi.


Etiketler: Avrupa Birliği  Polonya  yatırım  ArcelorMittal  |  benzer haberler »


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