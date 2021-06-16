ArcelorMittal Kryvyi Rih’in pik demir üretimi Ocak-Mayıs döneminde %10,9 arttı

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, Global çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu Ukraynalı ArcelorMittal Kryvyi Rih, pik demir talebini karşılamaya odaklanmaya devam etti. Söz konusu dönemde, şirketin pik demir üretimi yıllık %10,9 artışla 2,32 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %1,4 artışla 2,03 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Buna karşın, ArcelorMittal Kryvyi Rih Ocak-Mayıs döneminde yıllık %2,6 düşüşle 1,92 milyon mt nihai mamul üretti. Söz konusu dönemde, şirketin demir cevheri aglomerat üretimi ise yıllık %7,1 artışla 4,07 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Yalnızca Mayıs ayında, ArcelorMittal Kryvyi Rih 480.000 mt pik demir, 430.000 mt ham çelik ve 400.000 mt nihai mamul üretti. Bununla birlikte, söz konusu ayda şirketin konsantre demir cevheri üretimi ise 900.000 mt seviyesinde kaydedildi.